Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пассажиров зараженного хантавирусом судна отправят домой после прибытия на Тенерифе

Все иностранные пассажиры круизного судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Об этом в среду, 6 мая, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

Все иностранные пассажиры круизного судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Об этом в среду, 6 мая, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.

По словам министра, репатриация пройдет через европейский механизм гражданской защиты. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем.

— Все иностранные пассажиры будут репатриированы через европейский механизм гражданской защиты, — сказала Гарсия на пресс-конференции.

Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. Троих человек с симптомами вируса, а также стабилизированного врача-британца эвакуируют в Нидерланды. На борту останутся только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания, передает РИА Новости.

3 мая стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога и аллерголога Владимира Болибока, как распространяется вирус и существуют ли методы его лечения.