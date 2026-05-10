Пассажиров зараженного хантавирусом судна отправят домой после прибытия на Тенерифе

Все иностранные пассажиры круизного судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Об этом в среду, 6 мая, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.
По словам министра, репатриация пройдет через европейский механизм гражданской защиты. Исключения могут быть сделаны для пассажиров, имеющих проблемы со здоровьем.
Сейчас судно находится у побережья Кабо-Верде. Троих человек с симптомами вируса, а также стабилизированного врача-британца эвакуируют в Нидерланды. На борту останутся только пассажиры и члены экипажа без симптомов заболевания, передает РИА Новости.
3 мая стало известно о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius в Атлантике. «Вечерняя Москва» узнала у врача-иммунолога и аллерголога Владимира Болибока, как распространяется вирус и существуют ли методы его лечения.