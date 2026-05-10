Пассажиров зараженного хантавирусом судна отправят домой после прибытия на Тенерифе

Все иностранные пассажиры круизного судна MV Hondius, на борту которого была выявлена вспышка хантавируса, будут отправлены в их страны после прибытия лайнера на испанские Канарские острова. Об этом в среду, 6 мая, заявила министр здравоохранения Испании Моника Гарсия.