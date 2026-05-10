Ученый объяснил, как не спровоцировать укус гадюки

Сезон змеиной активности в самом разгаре, и встречи с пресмыкающимися в лесах вызывают у граждан панический страх. Однако поведение этих рептилий в корне отличается от распространённых стереотипов. Об этом рассказал герпетолог Евгений Дунаев.

Ядовитая гадюка практически никогда не нападает без предупреждения и использует зубы лишь в безвыходной ситуации. По словам ученого, агрессия змеи является исключительно актом самозащиты. Чаще всего инциденты происходят из-за внезапной встречи с человеком.

Если нога пешехода при быстром шаге оказывается в непосредственной близости от животного, то рептилия испытывает сильнейший стресс. Также гадюка готова обороняться, если человек пытается её ударить палкой или целенаправленно убить. Несмотря на опасность и ядовитость, специалист назвал змею «благородной».

Даже в минуты крайней угрозы она подает четкий сигнал о нападении, давая обидчику шанс отступить. В такой момент рептилия принимает характерную боевую позу, зигзагообразно изгибая туловище, совершает демонстративные выпады, громко шипит и нервно подергивает кончиком хвоста.

Дунаев подчеркнул, что доминирующая стратегия этих пресмыкающихся — не защита территории, а стремительное отступление. При любой возможности гадюка постарается бесшумно скрыться в траве или под корнями, чтобы избежать контакта с человеком. Кусает она исключительно тогда, когда пути к бегству отрезаны.

