Что делать при укусе клеща

«Удалите клеща как можно быстрее. Чем дольше клещ остается присосавшимся, тем выше вероятность передачи инфекции. Лучше использовать специальное приспособление для удаления — клещевую отвертку», — уточнила собеседница РИА Новости.
Для удаления клеща необходимо захватить его максимально близко к поверхности кожи, в районе головы, при этом важно избегать давления на его тело. Извлекать клеща следует аккуратно, совершая плавные вращательные движения против часовой стрелки, без резких рывков, чтобы не отделить голову клеща от его тела — она может остаться в коже.
Инфекционист предостерегла от использования масла, лака для ногтей и других подобных средств для удаления клеща, отметив их неэффективность. Также Сметанина рекомендовала при возможности сохранить удаленного паразита в закрытой емкости. Его необходимо доставить его в лабораторию для проведения анализа.
Как правило, укусы клещей вызывают энцефалиты и болезнь Лайма, а остальные вирусы не так опасны для людей, отмечает «Национальная служба новостей». Но в текущем сезоне помимо традиционных видов появилась дополнительная угроза — африканские клещи, которые являются переносчиками крымско-конголезской геморрагической лихорадки и представляют значительно более высокий риск для здоровья человека.