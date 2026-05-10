Что делать при укусе клеща

Для удаления клеща необходимо захватить его максимально близко к поверхности кожи, в районе головы, при этом важно избегать давления на его тело. Извлекать клеща следует аккуратно, совершая плавные вращательные движения против часовой стрелки, без резких рывков, чтобы не отделить голову клеща от его тела — она может остаться в коже.