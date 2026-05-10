Трамп похвастался, что сделал реконструкцию пруда в Вашингтоне в 177 раз дешевле Байдена

Трамп рассказал о реконструкции зеркального пруда в Вашингтоне.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сумела провести реконструкцию зеркального пруда в Вашингтона в 178 раз быстрее и в 177 раз дешевле, чем экс-президент Джо Байден.

Зеркальный отражающий бассейн между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна является одним из самых знаковых мест столицы США. Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social два изображения пруда. По его утверждению, администрация Байдена потратила 355 миллионов долларов за три с половиной года, однако пруд после этого выглядел непрезентабельно. Американский лидер заявил, что его администрация смогла привести зеркальный пруд в порядок за одну неделю, потратив всего два миллиона долларов.

Ранее Трамп похвастался, что при нем Вашингтон стал лучше, чем при Обаме и в доказательство опубликовал фото того же зеркального пруда.

Также Трамп рассказал, что за свой счет добавил золото в интерьер Белого дома.

Недавно Трамп назвал Белый дом недостаточно «трамповским» и заявил, что хочет заменить колонны у входа в Белый дом на более декоративные.

Кроме того, президент Трамп планирует установить статую Колумба в Белом доме.

