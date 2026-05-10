Трамп похвастался, что сделал реконструкцию пруда в Вашингтоне в 177 раз дешевле Байдена

Зеркальный отражающий бассейн между монументом Вашингтона и мемориалом Линкольна является одним из самых знаковых мест столицы США. Трамп опубликовал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social два изображения пруда. По его утверждению, администрация Байдена потратила 355 миллионов долларов за три с половиной года, однако пруд после этого выглядел непрезентабельно. Американский лидер заявил, что его администрация смогла привести зеркальный пруд в порядок за одну неделю, потратив всего два миллиона долларов.