Диетолог рассказала, кому нельзя есть шашлык и какое мясо самое безопасное

Людям, страдающим гастритом, панкреатитом, холециститом и язвой желудка, запрещено употреблять шашлык во время обострения заболеваний. В период ремиссии разрешено немного шашлыка из птицы. Об этом рассказала диетолог санатория «Россия» — филиала НМИЦ реабилитации и курортологии Минздрава России Галина Лебедева.
По словам врача, жареное мясо раздражает слизистую и повышает кислотность. Самый полезный шашлык — из курицы или индейки. Это низкокалорийное мясо с высоким содержанием белка, витаминов B и железа, без лишнего жира и холестерина.
— Запрещено употреблять шашлык при обострении: гастрита, панкреатита, холецистита. При воспалении почек, кишечника, подагре, при язве желудка и 12-ти перстной кишки. Жареное мясо раздражает слизистую и повышает кислотность. В ремиссии — можно порционно шашлык из птицы, — пояснила Лебедева.
Говядину или баранину диетолог советует есть в умеренных количествах, а от свинины из-за жирности лучше отказаться, передает РИА Новости.
Впереди вторая половина любимых майских праздников. Многие собираются жарить шашлыки, причем не одни, а в компании своих четвероногих друзей. Как подготовиться к отдыху с домашними питомцами на природе и что важно учесть, «Вечерняя Москва» узнала у доктора ветеринарных наук и эксперта Центра изучения питания и благополучия животных Марианны Онуфриенко.