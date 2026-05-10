Диетолог Кованова назвала самый вредный шоколад

Шоколад с хорошим составом не принесет вреда, однако продукт с добавками стоит употреблять с осторожностью, предупредила в беседе с aif.ru диетолог-нутрициолог София Кованова.
Специалист отметила, что полезной нормой шоколада является одна долька в день с утра.
«В шоколад для вкуса добавляют орехи, ваниль, сухое молоко и сливки. Но чем жирнее шоколад по составу (сливки, молоко, орехи, сухофрукты), тем выше шанс переесть его. Поэтому тут с осторожностью для всех. Жирная пища вкусна и волокниста, отсюда высокое удовольствие и выработка дофамина, но отсюда и переедание», — пояснила Кованова.
Диетолог добавила, что к полезным вариантам с трудом можно отнести и белый шоколад.
«В белом шоколаде в основном сахар и молоко, это не полезно и это не шоколад, это какао масло с молоком в красивой упаковке», — сказала эксперт.
Ранее диетолог Кованова сказала, как выбрать правильный протеиновый батончик.