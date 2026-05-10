Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье рассказали о судьбе девочки, оставленной в Анталье

Девочка, которую в 2024 году оставили в аэропорту турецкой Анталья, продолжит жить в приемной семье в Подмосковье.

Девочка, которую в 2024 году оставили в аэропорту турецкой Анталья, продолжит жить в приемной семье в Подмосковье. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в комментарии РИА Новости.

По словам омбудсмена, ребенок уже находится в семье, где у нее есть родители и другие дети, и условия проживания остаются стабильными.

Она уточнила, что девочка продолжит жить в приемной семье в Павловском Посаде, где ей обеспечены уход и социальная адаптация.

Ранее сообщалось, что мать ребенка была приговорена к 15 годам лишения свободы по делу об оставлении новорожденной в аэропорту, однако впоследствии апелляционный суд освободил ее из-под стражи. Также женщина была лишена родительских прав.

Подобные случаи в международной практике рассматриваются с участием консульских служб и органов опеки, а дальнейшее устройство детей, оказавшихся без попечения родителей за рубежом, определяется после межгосударственного взаимодействия и судебных решений.

Ранее мы писали: Кассация подтвердила лишение прав матери, родившей в аэропорту Антальи.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

Узнать больше по теме
ОПЕК: что это такое, цели и роль организации
ОПЕК — международная организация стран-экспортеров нефти, влияющая на мировой рынок путем координации добычи и нефтяной политики. Решения ОПЕК регулярно отражаются на ценах нефти, а значит — на экономике многих государств. Собрали главное об этом важном объединении.
Читать дальше