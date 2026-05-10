В Подмосковье рассказали о судьбе девочки, оставленной в Анталье

Девочка, которую в 2024 году оставили в аэропорту турецкой Анталья, продолжит жить в приемной семье в Подмосковье. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова в комментарии РИА Новости.
По словам омбудсмена, ребенок уже находится в семье, где у нее есть родители и другие дети, и условия проживания остаются стабильными.
Она уточнила, что девочка продолжит жить в приемной семье в Павловском Посаде, где ей обеспечены уход и социальная адаптация.
Ранее сообщалось, что мать ребенка была приговорена к 15 годам лишения свободы по делу об оставлении новорожденной в аэропорту, однако впоследствии апелляционный суд освободил ее из-под стражи. Также женщина была лишена родительских прав.
Подобные случаи в международной практике рассматриваются с участием консульских служб и органов опеки, а дальнейшее устройство детей, оказавшихся без попечения родителей за рубежом, определяется после межгосударственного взаимодействия и судебных решений.
