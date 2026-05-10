«Каролина» Свечникова повторила рекорд и первой вышла в финал Востока НХЛ

Напомним, что в третьем матче серии против «Филадельфии Флайерз» Свечников отметился первой заброшенной шайбой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Он улучшил позиции среди российских бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю. Теперь у него 51 очко в плей-офф НХЛ, благодаря чему он обошёл Александра Радулова (49) и поднялся на 17-е место среди россиян.