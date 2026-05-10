В Иране впервые рассказали о ранениях верховного лидера Хаменеи

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в ходе ударов Соединённых Штатов получил травму колена и спины, заявил руководитель протокольной службы офиса главы Ирана Мазахер Хосейни.
Он уточнил, что речь идёт о небольшой травме. Хаменеи идёт на поправку.
«Он получил небольшую травму колена и спины. Травма спины зажила по прошествии времени, колено вскоре заживёт, он в полном здравии», — сказал Хосейни, его слова цитирует агентство Fars.
Хосейни отметил, что Хаменеи получил травмы при падении, оказавшись под взрывной волной.
«У него также небольшая рваная рана за ухом. Выступить перед публикой лидер планирует в “подходящее время”», — заявил он.
В первый день ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
По данным Tasnim, сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи, ставший новым лидером Ирана, получил ранения в начале конфликта, однако его состояние оценивается как стабильное.