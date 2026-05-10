В Иране впервые рассказали о ранениях верховного лидера Хаменеи

Иранский верховный лидер Моджтаба Хаменеи в ходе ударов Соединённых Штатов получил травму колена и спины, заявили в Иране.

Источник: Аргументы и факты

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи в ходе ударов Соединённых Штатов получил травму колена и спины, заявил руководитель протокольной службы офиса главы Ирана Мазахер Хосейни.

Он уточнил, что речь идёт о небольшой травме. Хаменеи идёт на поправку.

«Он получил небольшую травму колена и спины. Травма спины зажила по прошествии времени, колено вскоре заживёт, он в полном здравии», — сказал Хосейни, его слова цитирует агентство Fars.

Хосейни отметил, что Хаменеи получил травмы при падении, оказавшись под взрывной волной.

«У него также небольшая рваная рана за ухом. Выступить перед публикой лидер планирует в “подходящее время”», — заявил он.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В первый день ударов погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По данным Tasnim, сын Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи, ставший новым лидером Ирана, получил ранения в начале конфликта, однако его состояние оценивается как стабильное.

Моджтаба Хаменеи — иранский религиозный деятель и сын убитого силами США верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После смерти отца он занял пост аятоллы и стал новым правителем страны в непростое для нее время: собрали главное из биографии политика на текущий момент.
