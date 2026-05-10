Япония намерена решить "необходимую" для страны задачу в сотрудничестве с РФ: зачем прибудут чиновники из Токио

Японские представители прибудут в Россию с визитом. Они намерены решить «необходимую» для страны задачу в вопросе сотрудничества с РФ. Токио направит в Россию делегацию для защиты активов своих компаний. Такое заявление опубликовало Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в соцсети Х.
Таким образом, Токио подтвердил планирующийся визит делегации в Россию. Он может состояться в конце мая этого года. Министерство при этом пояснило, что у властей Японии сейчас нет планов по отправке в Россию экономической делегации с целью «сотрудничества в экономической и энергетической сферах после окончания» украинского конфликта.
«Защита активов японских компаний, по-прежнему остающихся на территории России, является необходимой задачей. Правительство Японии последовательно обращалось к российской стороне по дипломатическим каналам и поддерживало с ней постоянный диалог», — говорится в материале ведомства.
Японское Министерство экономики, торговли и промышленности также добавило, что в правительстве в настоящий момент прорабатывают вопрос об установлении контактов с Москвой во взаимодействии с заинтересованными компаниями. В том числе, в планирующихся беседах могут поучаствовать представители этих организаций.
Агентство Kyodo сообщило, что Япония собирается направить в Россию экономическую делегацию 26−27 мая. В поездке могут принять участие представители компаний Mitsui, Mitsui O.S.K. Lines и Mitsubishi. Делегацию планируют направить под руководством Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
Депутат верхней палаты парламента страны Мунэо Судзуки ранее признал, что санкции против России являются «негативным наследием» для Токио. Оно вредит национальным интересам Японии, добавил парламентарий. Депутат отметил, что государство явно было не готово к нынешним последствиям.
Токио между тем закупил нефть из РФ на фоне кризиса в Ормузском проливе. Япония получала через подконтрольные Ирану воды около 95% ближневосточной нефти. Теперь Токио вынужден корректировать логистику. Уже 3 мая нефтяной танкер прибыл в порт Кикума на острове Сикоку, где находится японский НПЗ.