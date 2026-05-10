Российский боец UFC вышел на бой под песню группы «Кино»

Российский боец смешанных единоборств Байсангур Сусуркаев появился на турнире UFC 328 под композицию группы «Кино» — «Группа крови».
В поединке Сусуркаев встретился с представителем Бразилии Джорденом Сантосом. Бой завершился в третьем раунде победой российского спортсмена.
Этот успех позволил Сусуркаеву сохранить безупречную статистику в профессиональной карьере. На его счету теперь 12 побед в 12 проведенных поединках.
Ранее российский боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, нанес удар ногой своему американскому сопернику Шону Стрикленду во время традиционной битвы взглядов.
