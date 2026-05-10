В ГАИ рассказали, в какие дни в России чаще всего происходят ДТП

Больше всего автомобильных аварий случается по четвергам и пятницам, говорится в материалах ведомства.

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. ДТП в России чаще всего происходят в четверг и пятницу, меньше всего — в среду и воскресенье, следует из материалов ГАИ, которые проанализировал ТАСС.

Всего с января по март произошло более 22 тыс. автоаварий, что на 8,7% меньше, чем за такой же период 2025 года. Больше всего из них происходило в четверг — 3 229 и в пятницу — 3 405, меньше всего — в воскресенье — 2 760 и среду — 3 032.

В 2025 году больше всего аварий произошло в четверг и пятницу — 3 646 и 3 830 соответственно. При этом в отличие от 2026 года меньше всего ДТП произошло в воскресенье — 3 078 и вторник — 3 203.

Из материалов также следует, что в 2026 году аварии чаще всего происходили с 13:00 до 14:00, меньше всего с 04:00 до 05:00. В 2025 году чаще автотобильные аварии происходили с 18:00 до 19:00, а меньше всего — с 04:00 до 05:00.