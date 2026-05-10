Синоптик Ильин: неделя с 11 мая начнется с сильнейшего ливня

Следующая неделя в российской столице начнется с ливня. Об этом aif.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
«В понедельник, 11 мая, пройдут сильные дожди, особенно ночью при температуре воздуха + 7 + 9 градусов. Днём осадков станет меньше, появятся прояснения, температура воздуха будет расти до +16… +18 градусов. Ветер в понедельник подует с юга со скоростью 5+10 метров в секунду», — отметил он.
По словам синоптика, на неделе потепление продолжится.
«Температура будет расти, ожидается до + 23 градусов. Прогнозируется развитие очагов кучево-дождевых облаков, которые местами могут дать дожди. Ветер будет преобладать южных направлений 4−9 метров в секунду. В конце рабочей недели может стихнуть до слабого», — добавил он.