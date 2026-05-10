В Перми побывал экипаж атомного подводного крейсера «Пермь»

Кстати, имя краевой столицы носит одна из новейших российских подводных лодок. Атомный крейсер «Пермь» стал первым штатным носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Крейсер «Пермь» заложили 29 июля 2016 года, накануне Дня ВМФ. А соглашение между администрацией города и воинской частью крейсера «Пермь» подписали в День города в 2025 году — оно касается патриотической и профориентационной работы, а также бытовых условий подводников. В школах Перми и дальше будут проходить встречи и конференции, чтобы помочь ребятам с выбором профессии. Стороны готовы расширять сотрудничество в образовании: например, проводить онлайн-экскурсии по подводным лодкам и рассказывать о жизни моряков, а также организовать обмен школьниками, которые мечтают служить на субмарине.