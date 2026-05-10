Стал известен средний размер пенсии госслужащих в РФ

Размер пенсий федеральных госслужащих в России по состоянию на 1 апреля составил 39 388, 98 рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда РФ.
Сообщается, что в стране порядка 97,8 тысячи человек получают пенсию госслужащих. При этом те из них, кто продолжает работать, в среднем получают пенсионные выплаты в размере 40 338,84 рублей, а неработающие — 39 272,73 рубля.
Накануне лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил предоставить право досрочного выхода на пенсию работникам передвижных флюорографических кабинетов.
Ранее сообщалось, что в 13 российских регионах зафиксированы средние пенсии свыше 30 тысяч рублей.
Напомним, пенсионеры в России должны вовремя сообщать в Социальный фонд России обо всех изменениях, которые могут повлиять на размер пенсии или порядок её выплаты.
Кроме того, сообщалось, что средний размер пенсий россиян за 10 лет увеличился вдвое. Так, если в марте 2016 года российские пенсионеры в среднем получали чуть менее 12,4 тысячи рублей, то спустя 10 лет размер пенсии уже составлял около 25,3 тысячи рублей.