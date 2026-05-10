В Новосибирской области названа дата выпускных вечеров в 2026 году

В пресс-службе ведомства сообщили, что в программу праздничных мероприятий предлагается включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что это является важной частью патриотической работы в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». По его словам, такие церемонии способствуют формированию уважения к государственным символам и укреплению гражданской идентичности. Глава Минпросвещения подчеркнул, что работа по созданию в школе атмосферы уважения к стране и гордости за неё будет продолжена и выразил уверенность, что такие ценности позволят выпускникам унести с собой из школы только добрые воспоминания.