В Новосибирской области названа дата выпускных вечеров в 2026 году

26 мая и 27 июня — такие даты для проведения последних звонков и выпускных вечеров в 2026 году рекомендовало Министерство просвещения России. Соответствующие рекомендации направлены во все субъекты страны, в том числе и в Новосибирскую область.

Источник: Сиб.фм

В пресс-службе ведомства сообщили, что в программу праздничных мероприятий предлагается включить церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что это является важной частью патриотической работы в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети». По его словам, такие церемонии способствуют формированию уважения к государственным символам и укреплению гражданской идентичности. Глава Минпросвещения подчеркнул, что работа по созданию в школе атмосферы уважения к стране и гордости за неё будет продолжена и выразил уверенность, что такие ценности позволят выпускникам унести с собой из школы только добрые воспоминания.

Сергей Кравцов также добавил, что общей целью является создание равных и комфортных условий для отдыха детей во всех регионах страны. При этом в министерстве уточнили, что предложенные даты носят рекомендательный характер.