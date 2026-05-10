Синоптик Позднякова: в начале недели в Москве ожидается гроза

В начале следующей неделе в Москве ожидаются дожди и, возможно, грозы, сообщила в беседе с aif.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Синоптик отметила, что температура воздуха на следующей неделе начнет постепенно повышаться.
«В понедельник, 11 мая, ожидаются дожди различной интенсивности. В ночное время при прохождении теплого атмосферного фронта возможна даже грозовая деятельность. Температура воздуха при этом начнет постепенно повышаться. 11 мая, даже при дожде, ожидается +15…+17 градусов», — пояснила специалист.
При этом 10 мая температура воздуха еще останется на прежнем уровне.
«В воскресенье у нас будет без существенных осадков, в дневные часы ожидается +13…+15 градусов. Будет облачно, с редкими прояснениями», — добавила синоптик.
Ранее синоптик Позднякова предупредила, что в мае москвичей ждут температурные качели.