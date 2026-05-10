Диетолог рассказала, как избежать переедания шашлыка на майских пикниках

Врач-диетолог дала рекомендации тем, кто планирует шашлыки на майские праздники. Чтобы избежать переедания и снизить потенциальный вред от мяса, специалист посоветовала обязательно добавлять к блюду свежую зелень и овощи.
«Хорошо, если вы положите на стол, где будет шашлык, большое блюдо со свежей петрушкой, кинзой, укропом, базиликом. Зелень содержит огромное количество антиоксидантов и будет нейтрализовать тот вред, который может нанести хорошо прожаренное мясо с такой хрустящей корочкой, как мы любим», — рассказала диетолог в беседе с ТАСС.
Особое внимание врач обратила на соусы. По ее словам, не стоит сочетать шашлык с жирными заправками вроде чесночного майонеза или кетчупа с высоким содержанием сахара. Гораздо лучше выбрать ткемали из слив, гранатовый соус или томатную заправку без сахара и масла.
