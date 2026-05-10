Украина считает себя обманутой ЕС, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он уточнил, что это произошло после высказывания руководителя Евросовета Антониу Кошта о подготовке к переговорам с Российской Федерацией.
«Киеву будет только хуже. Ведь сперва Кошта и другие евробюрократы советовали Киеву отправлять своих молодых мужчин умирать, а теперь шепчутся о мире с РФ», — сказал Филиппо.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Филиппо отметил, что многие в странах ЕС выступали за продолжение конфликта на Украине, «подначивая Киев саботировать мирные соглашения». При этом они якобы «одумались» и решили достичь соглашения.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. Кроме того, по словам Путина, он готов встретиться с Зеленским не только в российской столице, но и в третьей стране.