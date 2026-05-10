9 мая — и скорбь, и радость: дочь узника Маутхаузена о Победе

РИА Новости передает слова Любови Масливченко, дочери советского офицера Александра Михеенкова, выжившего после побега из концлагеря Маутхаузен в 1945 году. Она рассказала о семейном восприятии 9 мая, которое в их доме сочетало траур и праздничные воспоминания.
По её словам, День Победы в семье никогда не воспринимался исключительно как торжественная дата. В разговорах неизменно звучали воспоминания об утраченных родственниках и пережитых потерях, что придавало дню двойственный характер.
Масливченко подчеркнула, что для семьи это был одновременно и праздник, и день памяти. Она отметила, что подобное отношение к 9 мая сохранялось на протяжении многих лет, а сам день считался «священным» и неизменным по своему значению.
Отдельно она рассказала о судьбе брата своего отца Николая, который получил тяжёлое ранение в голову. Из-за оставшегося осколка он испытывал постоянные боли, операция проведена не была, и с последствиями ранения он прожил всю жизнь.
Александр Михеенков, по её словам, прошёл через концлагерь Маутхаузен, участвовал в побеге советских военнопленных и сумел выжить после последовавшей охоты на беглецов. Позднее он вернулся в Смоленскую область, где прожил до 88 лет. Пережитый опыт он описал в книге «85 дней в блоке смерти», посвящённой пребыванию в плену и подготовке побега.
Семейные воспоминания о тех событиях сохранялись в разговорах, которые часто возвращались к теме войны, утрат и судьбы тех, кто не пережил лагеря. При этом в семье подчеркивали, что День Победы всегда оставался значимой датой, объединяющей память и торжество.
Концлагерь Маутхаузен, из которого был организован побег в феврале 1945 года, относился к лагерям особой строгости. Туда направляли в том числе советских военнопленных, признанных противниками нацистского режима. После побега против узников была развёрнута масштабная охота.
В разные годы память о событиях в Маутхаузене увековечивалась на международном уровне. В 2020 году состоялась церемония с участием представителей мемориала и официальных делегаций, а в 2025 году был представлен документальный фильм «Охота на зайцев», посвящённый этим событиям.
