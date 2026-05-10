NC: ученые предупредили о глобальной катастрофе в Антарктиде

Ученые пришли к выводу, что шельфовые ледники Антарктиды могут разрушаться значительно быстрее, чем предполагалось ранее. Об этом сообщает Nature Communications.
Результаты нового исследования указывают на возможное ускорение процессов таяния, способных серьезно повлиять на глобальный климат и уровень мирового океана.
Специалисты отмечают, что Антарктида остается крупнейшим потенциальным источником повышения уровня моря в будущем. Ослабление ледяного щита может привести к высвобождению огромных масс льда, которые сейчас удерживаются шельфовыми ледниками.
По оценкам исследователей, дальнейшее разрушение антарктических ледников несет угрозу для миллионов людей по всему миру. В случае масштабного таяния уровень мирового океана теоретически способен подняться на десятки метров, что приведет к затоплению прибрежных территорий.
Ранее сообщалось, что айсберг А23а у берегов Антарктиды за десятилетия утратил 78% своей площади и может исчезнуть в ближайшее время.