Bloomberg: Мировые запасы нефти истощаются рекордными темпами

Мировые запасы нефти стремительно сокращаются на фоне конфликта на Ближнем Востоке и ограничений в Ормузском проливе. Об этом в субботу, 9 мая, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.
По данным аналитиков, быстрое сокращение запасов указывает на то, что нефтяной рынок может оставаться уязвимым к новым сбоям даже после завершения конфликта. Глобальные видимые запасы нефти уже приблизились к минимальным уровням с 2018 года.
— Мировые запасы нефти истощаются рекордными темпами, поскольку война с Ираном ограничивает поставки из Персидского залива, истощая тот самый буфер, который защищает от потрясений в поставках, — говорится в публикации.
Наиболее уязвимыми эксперты называют страны Азии — Индонезию, Вьетнам, Пакистан и Филиппины. Они могут столкнуться с критическим уровнем поставок уже через месяц.
Федеральный бюджет России в период с января по апрель текущего года получил 2,3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, что на 38,3 процента ниже показателя за аналогичный период 2025 года. При этом рост ненефтегазовых доходов в этот период превысил 10 процентов.
3 мая Объединенные Арабские Эмираты вышли из состава Организации арабских стран — экспортеров нефти со штаб-квартирой в Кувейте после того, как покинули ОПЕК и альянс ОПЕК+. Доцент Финансового университета Иван Пятибратов считает, что это решение повлечет за собой масштабные геополитические и экономические последствия.