Bloomberg: Мировые запасы нефти истощаются рекордными темпами

Федеральный бюджет России в период с января по апрель текущего года получил 2,3 триллиона рублей нефтегазовых доходов, что на 38,3 процента ниже показателя за аналогичный период 2025 года. При этом рост ненефтегазовых доходов в этот период превысил 10 процентов.