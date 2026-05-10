Вооруженные силы Украины, несмотря на договоренности, тысячи раз нарушили режим прекращения огня, объявленный на фоне празднования Победы в Великой Отечественной войне. Перемирие было объявлено на 8 и 9 мая, а позже продлено до 11 числа.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru назвал главный провал Владимира Зеленского.
Напомним, Минобороны РФ сообщило, что ВСУ за время действия перемирия совершили 8970 нарушений режима прекращения огня. Отмечается, что украинские боевики 1173 раза обстреляли позиции ВС РФ и нанесли 7151 удар с использованием БПЛА. Также за время перемирия ВСУ предприняли 12 атак на позиции российских подразделений.
При этом все группировки российских войск в зоне проведения СВО с полуночи 8 мая строго соблюдают режим прекращения огня.
Иванников отметил, что срыв перемирия может быть связан с тем, что Зеленский полностью не контролирует ситуацию, у него нет рычагов давления.
«Зеленский не управляет полностью ВСУ, решения по большей части принимаются полевыми командирами, а не офисом президента. Зеленский лишь формально может влиять на ситуацию. Этот вопрос скорее нужно перенаправить Лондону, Парижу, Берлину. Именно они определяют ход боевых действий на Украине, их вооружение и применение оружия по российским городам и объектам инфраструктуры», — пояснил эксперт.
О продлении срока перемирия первым сообщил президент США Дональд Трамп. Вечером 8 мая он заявил, что РФ и Украина договорились о трехдневном перемирии — 9, 10 и 11 мая, а также об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил это заявление. Иванников при этом не исключил, что украинские боевики могут нанести удар сразу после окончания перемирия.
«Перемирие вряд ли продлится дольше назначенного срока. Преступный киевский режим планирует нанести удар по российской критической инфраструктуре. Эти планы вполне очевидны для России. Нужно быть готовыми к тому, чтобы отразить возможные атаки», — подчеркнул военный эксперт.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались сорвать парад Победы в Великой Отечественной войне. Однако российские войска ПВО отразили все удары.
По данным западных СМИ, Зеленский тайно рассчитывал на российскую атаку по Киеву в ответ на провокации против Москвы 9 мая, поскольку это позволило бы главе киевского режима в очередной раз выставить себя жертвой.