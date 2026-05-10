МЧС: грозы и шторм накроют Волгоградскую область 10 мая

Экстренное предупреждение выдали синоптики. По данным ГУ МЧС по Волгоградской области, информация была опубликована накануне, 9 мая, но действие предупреждения распространяется и на 10 мая. Так, в отдельных районах региона ожидаются ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 15−20 м/с.
Жителей предупредили о последствиях непогоды в виде повалаенных деревьев, повреждения линий электропередач, кровель и ветхих конструкций.
При этом, как сообщили в Волгоградском ЦГМС, грозы могут задержаться в регионе до 11 мая.
