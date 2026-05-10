В Жигаловском районе открыли движение по понтонному мосту через реку Лена

Пока по мосту может ездить только легковой транспорт.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Жигаловском районе запустили движение легкового транспорта по наплавному мосту. Как сообщили КП-Иркутск в дирекции автодорог, он расположен на восьмом километре автодороги Жигалово — Казачинское — в районе села Тутура.

— По мосту может проезжать транспорт, грузоподъёмностью не более 5 тонн. Пока движение открыто только для легковых автомобилей, — уточняется в сообщении.

Движение грузового транспорта разрешат только после того, как уровень воды в реке Лена стабилизируется. Водителей и перевозчиков просят строго соблюдать установленные временные ограничения. Это необходимо для безопасности дорожного движения и сохранности моста.