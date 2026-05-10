Прокуратура проверит баннер с орангутаном к 9 Мая в Новосибирске

Как комментирует ситуацию сам директор зоопарка.

Источник: Аргументы и факты

Новосибирская областная прокуратура начала проверку из‑за поздравительного баннера ко Дню Победы, на которых изображён орангутан по кличке Бату из местного зоопарка. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

Необычное поздравление вызвало бурную реакцию в соцсетях. Многие жители Новосибирска раскритиковали идею и оставили гневные комментарии под публикациями с изображением баннера.

Директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило, комментируя ситуацию для ТАСС, не увидел в баннерах негативного посыла. Он пояснил, что изображение животного — это «благодарность от животных за спасение» в годы Великой Отечественной войны. По словам Шило, для зоопарка логично использовать фото животных в поздравительных материалах: «Мне кажется, это, наоборот, правильная история».

Сейчас прокуратура выясняет, насколько уместным оказалось такое поздравление с Днём Победы. Результаты проверки будут обнародованы позже.