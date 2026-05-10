Стобалльники, поступающие в вузы Приморья, получат по 100 тысяч рублей

По словам мэра, выпускники Владивостока всё чаще выбирают для сдачи профильную математику и информатику. В этом году профильную математику будут сдавать 1869 школьников, информатику — 791. Выросло и количество тех, кто решил дополнительно сдавать физику — их 605. Эти дисциплины необходимы для поступления на востребованные инженерные направления.