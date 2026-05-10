Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стобалльники, поступающие в вузы Приморья, получат по 100 тысяч рублей

Владивостокские выпускники всё чаще выбирают профильную математику и информатику.

Источник: Аргументы и факты

Глава Владивостока Константин Шестаков в своих социальных сетях сообщил, что выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов и поступающие в высшие учебные заведения Приморского края, получат денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей.

По словам мэра, выпускники Владивостока всё чаще выбирают для сдачи профильную математику и информатику. В этом году профильную математику будут сдавать 1869 школьников, информатику — 791. Выросло и количество тех, кто решил дополнительно сдавать физику — их 605. Эти дисциплины необходимы для поступления на востребованные инженерные направления.

«За последние три года у нас наблюдается повышение средних баллов ЕГЭ по этим предметам. Всё больше ребят поступают на бюджетные места, а это значит, что работа по развитию профильных классов приносит положительный результат», — написал Шестаков.

Он также добавил, что каждый выпускник, который сдаёт ЕГЭ на 100 баллов и поступает в вузы Приморского края, теперь получает дополнительное денежное вознаграждение — 100 тысяч рублей.