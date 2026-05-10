Пересдать ЕГЭ по трём предметам смогут выпускники Хабаровского края

Пересдать экзамен по русскому языку, математике и одному предмету по выбору смогут выпускники этого года. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», для этого в расписании ЕГЭ предусмотрены резервные дни.
— Поводов для пересдачи может быть несколько, — приводит «Российская газета» слова заместителя председателя Комитета Госдумы по молодежной политике. — Во-первых, если экзаменуемый плохо себя почувствовал, не смог закончить работу и испытание прервано. Во-вторых, если человек не смог набрать минимальный балл по русскому языку и/или математике. В таком случае повторная пересдача дает шанс на еще одну попытку.
Сдать экзамен позже смогут также и те выпускники, которые не смогли присутствовать в пункте проведения экзамена в основной день по уважительной причине.
Напомним, сдавать экзамены выпускники 11 классов в этом году начнут с 1 июня. Резервными днями определены даты в период с 22 по 25 июня — дни сдачи экзаменов по всем предметам, а 8 и 9 июля — дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускника до поступления в вуз.