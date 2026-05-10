Сильный дождь обещают в мегаполисах Казахстана

Сегодня в Алматы ожидаются сильный дождь с грозой. Температура днем поднимется до 23 градусов тепла, а ночью опустится до 9 градусов. Скорость ветра: 3−8, временами порывы 15−20 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 14 градусов тепла, ночью температура снизится до 7 градусов. Скорость ветра: 9−14, порывы 15−20 м/с.
В Шымкенте сегодня ожидаются дождь (временами сильный) и гроза. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов тепла, а ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра: 8−13, порывы 15−20 м/с.