В Красноярске дети исполнили песни военных лет

Накануне Дня Победы на ступеньках музейного центра «Площадь Мира» вновь прозвучали военные песни в исполнении объединённого школьного хора, в который вошли 350 детей. В рамках всероссийской акции «Хор Победы», посвящённой 9 Мая, юные артисты исполнили композиции, ставшие символами мужества и стойкости советского народа. Под открытым небом, на фоне исторического здания, прозвучали такие произведения, как «Бухенвальдский набат», «Дети войны» и «Солнечный круг», напомнившие зрителям о подвиге предков. Как отметила руководитель главного управления образования Марина Аксенова, это выступление стало не только музыкальным подарком к празднику, но и значимым элементом патриотического воспитания молодёжи. Подобные мероприятия помогают сохранить историческую память и передать её новым поколениям красноярцев. Эмоции зрителей, у некоторых из которых на глазах были слёзы, подтверждают важность и востребованность таких инициатив. Подготовка к концерту началась ещё за 2,5 месяца до события. Каждый коллектив разучивал свою партию — сопрано, альт, тенор или бас — отдельно, а затем руководители проводили совместные репетиции, добиваясь чистого звучания. В исполнении песен приняли участие хоровые и вокальные коллективы из различных школ и творческих центров Красноярска. Исполнение военных песен на ступеньках музейного центра «Площадь Мира» стало для Красноярска доброй традицией. Впервые детские голоса зазвучали над Енисеем в преддверии праздника в прошлом году.