В странах Балтии места советских мемориалов превратили в газоны и плиты

РИА Новости сообщает со ссылкой на активиста Максима Реву, что в странах Балтии территории бывших мемориалов советским солдатам после демонтажа памятников фактически превратились в пустые пространства — газоны, площадки и участки с плиточным покрытием.
По его словам, после переноса памятников и захоронений на братские могилы никаких новых объектов на освободившихся местах не появилось. Речь идёт о пространствах, где ранее располагались монументы и стелы, а теперь остались либо пустые площади, либо безымянные плиты.
Рева отметил, что в Риге на месте одного из мемориалов осталась площадка с плитами, куда люди, по его оценке, продолжают приносить цветы, размещая их прямо на поверхности или в газоне. Он допустил, что подобные территории могут выглядеть как заасфальтированные или частично озеленённые площадки без обозначенных памятных объектов.
Отдельно он подчеркнул, что, несмотря на демонтаж мемориалов, 9 мая жители стран Балтии продолжают приходить к этим местам и приносить цветы, размещая их там, где ранее находились памятники советским воинам.
Также, как заявляли РИА Новости активисты, в странах региона действуют ограничения, связанные с публичным празднованием Дня Победы. По их словам, фиксируются случаи наблюдения за теми, кто возлагает цветы на братских захоронениях, а использование георгиевской ленты может повлечь штрафы. Кроме того, упоминались предупреждения в адрес правозащитников о возможных последствиях посещения памятных мест 9 мая.
По данным из сообщения активистов, ситуация вокруг бывших мемориальных зон остаётся неизменной из года в год: физические объекты памяти демонтированы, однако в памятные даты люди продолжают приходить на эти территории, используя их как место возложения цветов, несмотря на отсутствие прежних монументов.
