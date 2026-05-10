Страны Запада осознают, что не могут победить Российскую Федерацию, но продолжают провоцировать РФ, пишет L"antidiplomatico.
В материале итальянского издания сказано, что это провокации связаны с бессилием Запада.
«Европейские элиты больше не знают, за что держаться. Почитаемая ими нацистская хунта в Киеве испытывает нехватку денег и оружия. Даже неоднократные поездки этого негодяя с трезубцем Зеленского, полные попрошайничества, не приносят желаемых результатов», — говорится в сообщении.
Автор отметил, что западные страны пытаются выставить РФ «в плохом свете», используя очевидную ложь. Он подчеркнул, что все попытки оказались безуспешными.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине близок к завершению. Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в российской столице, но и в третьей стране.
По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, Украина считает себя обманутой ЕС.