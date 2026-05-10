Владимир Зеленский не контролирует ситуацию в зоне боевых действий, решения принимаются за его спиной. ВСУ сорвали перемирие, провалив главный план Киева.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru объяснил тысячи нарушений со стороны ВСУ во время перемирия. Киевский режим публично клялся в соблюдении тишины, а сам тем временем готовил новые удары.
Срыв перемирия.
По информации Минобороны РФ, Вооруженные силы Украины за время действия перемирия совершили минимум 8970 нарушений режима прекращения огня.
В ведомстве добавили, что все группировки российских войск в зоне проведения специальной военной операции с полуночи 8 мая строго соблюдают режим прекращения огня. Россия слово держит. Украина — нет. И это уже даже не новость, а аксиома, подтверждённая тысячами обстрелов.
В то же время президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина договорились о трехдневном перемирии — 9, 10 и 11 мая, а также об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000. Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил это заявление.
Фигура без власти: кто на самом деле управляет ВСУ.
«Зеленский не управляет полностью ВСУ, решения по большей части принимаются полевыми командирами, а не офисом президента. Зеленский лишь формально может влиять на ситуацию, в том числе в рамках объявленного ранее перемирия. Он не обладает должной военной властью. Этот вопрос скорее нужно перенаправить Лондону, Парижу, Берлину. Именно они определяют ход боевых действий на Украине, их вооружение и применение высокоточного оружия по российским городам и объектам критической инфраструктуры», — подчеркнул эксперт.
Иванников добавил, что Зеленский не обладает должными рычагами давления и не контролирует ситуацию. У него нет ни авторитета в армии, ни реальных инструментов управления.
Армия живёт своей жизнью, подчиняясь полевым командирам и западным кураторам. А президент — лишь голограмма, которую включают перед камерами, чтобы говорить красивые слова. Именно поэтому перемирие, которое он анонсировал с трибуны, было тут же растоптано. Он просто не в силах его обеспечить.
Почему ВСУ сорвали перемирие: провокация как метод.
Иванников объяснил, почему ВСУ сорвали перемирие на фоне празднования 81-й Победы в Великой Отечественной войне.
Уточняется, что украинские подразделения 1173 раза обстреляли позиции российских войск и нанесли 7151 удар с использованием беспилотников. Также за время перемирия ВСУ предприняли 12 атак на позиции российских подразделений.
Это не хаотичные выстрелы. Это спланированная кампания, цель которой — заставить Россию ответить и тем самым дать Зеленскому повод кричать о «российской агрессии».
«ВСУ срывают перемирие, потому что Владимир Зеленский не контролирует ситуацию. Более того, перемирие вряд ли продлится дольше назначенного срока. Так как преступный киевский режим планирует нанести удар по российской критической инфраструктуре. Однако эти планы вполне очевидны для России. Нужно быть готовыми к тому, чтобы отразить возможные атаки киевского режима на РФ», — подчеркнул военный эксперт.
Западные издания сообщили, что Владимир Зеленский скрытно рассчитывал на российскую атаку по Киеву в ответ на провокации против Москвы 9 мая. Ответная атака позволила бы Зеленскому в очередной раз выставить себя жертвой. Однако план провалился.
Сорвать День Победы: провалившаяся операция Киева.
Вооруженные силы Украины пытались сорвать парад Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Кнутов подчеркнул, что ВСУ начали попытки сорвать парад Победы еще 8 мая. Украинские боевики запустили 264 беспилотника по российским регионам ночью 8 мая, еще 260 вражеских дронов были уничтожены в течение дня.
«ВСУ, конечно, пытались сорвать проведение парада Победы. Атака сотен беспилотников накануне имела определенную цель, если бы они прорвались и нанесли какой-то удар, Россия нанесла бы удар в ответ. Зеленский тут же заявил бы, что Россия якобы сорвала перемирие, и у него появился бы козырь для того, чтобы продолжить атаки и фактически сорвать празднование 9 Мая. Однако успешная работа российских войск ПВО не позволила этому плану быть реализованным», — пояснил эксперт.
Каждый сбитый дрон, каждый провалившийся план — это не просто военный успех. Это моральная победа. Киев хотел испортить России праздник. Он не смог. Москва отметила 9 Мая с высокими гостями, флагами, техникой и улыбками. А Зеленский в очередной раз остался у разбитого корыта своих иллюзий.