Скончался автор романа «Звонок» Кодзи Судзуки

Мировую известность писателю принес хоррор «Звонок», опубликованный в 1991 году. Настоящим культурным феноменом произведение стало после экранизации Хидэо Накаты в 1998 году. Успех фильма положил начало масштабной медиафраншизе: в 2002 году вышел голливудский ремейк Гора Вербински, а впоследствии свои версии адаптаций представили кинематографисты и других стран. Кодзи Судзуки считался одним из главных идеологов и столпов жанра «J-хоррор».