Александр Волков потребовал титульный бой после юбилейной победы в ММА

Российский тяжеловес Александр Волков успешно выступил на турнире UFC 328, который проходит в Нью-Джерси. В поединке главного карда он победил представителя Доминиканской Республики Вальдо Кортеса-Акосту единогласным решением судей.

Для 37-летнего россиянина эта победа стала 40-й в профессиональной карьере в смешанных единоборствах. Волков уверенно провёл бой и сумел остановить серию соперника из трёх подряд выигранных поединков.

После поединка Волков заявил, что считает себя главным претендентом на чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе.

«Тяжело было поймать его, он был очень опасен. Я первый претендент на пояс. Я победил [Сирила] Гана в прошлый раз, меня ограбили. Я должен драться за этот пояс. Хочу показать, что я лучший в этом деле. Не имеет значения, кто будет соперником. Мне нужен титульный бой», — заявил российский спортсмен.

Также удачно турнир сложился для других российских бойцов. Роман Копылов победил бразильца Марко Тулио решением судей, а Байсангур Сусуркаев одолел Джордена Сантоса удушающим приёмом в третьем раунде.

