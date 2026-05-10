Оживший Хаменеи вызвал панику у США и Израиля: впереди самый страшный бой

Сын верховного лидера Ирана Али Хаменеи — Моджтаба Хаменеи — полностью восстановился после полученных ранее травм. США на Ближнем Востоке могут столкнуться с новым, более мощным противостоянием.
Специалист по Ближнему Востоку и Северной Африке Кирилл Семенов в беседе с aif.ru сказал, как это повлияет на ход войны США и Ирана. Западные СМИ неделями гадали, жив ли новый руководитель Ирана, иранское руководство хранило молчание, а враги праздновали скорый коллапс. Не дождались.
Хаменеи выздоровел.
Напомним, по информации агентства Tasnim, Моджтаба Хаменеи полностью выздоровел и находится в «хорошем состоянии». До этого ряд западных СМИ сообщил, что сын аятоллы Али Хаменеи получил тяжелые травмы.
По данным Reuters, он получил серьезные ранения после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Более того, Моджтаба Хаменеи практически не появлялся на публике в течение последних нескольких недель. Это, в свою очередь, породило еще больше домыслов о его состоянии.
Изуродованное лицо и сломанные ноги: версия Reuters.
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи не появлялся на публике из-за того, что у него «изуродовано» лицо после авиаудара, сообщало на фоне его исчезновения международное информационное агентство Reuters со ссылкой на трех человек из ближайшего окружения политика.
«Хаменеи все еще восстанавливается после тяжелых травм лица и ног, полученных в результате авиаудара, в результате которого в начале войны погиб его отец. По словам всех трех источников, в результате нападения на резиденцию верховного лидера в центре Тегерана лицо Хаменеи было изуродовано и он получил серьезные травмы одной или обеих ног», — передавало информагентство в апреле.
Между тем, уточнялось, что Хаменеи «восстанавливается и сохраняет ясность ума», участвует в совещаниях с высокопоставленными чиновниками в формате аудиоконференций и в принятии решений по важнейшим вопросам, включая конфликт и переговоры с США.
Ответ Тегерана: «Находится в добром здравии».
Заместитель министра иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде еще 9 апреля опроверг слухи о состоянии здоровья верховного лидера республики, заявив, что Моджтаба Хаменеи полностью здоров и продолжает руководить страной. Его отсутствие на публичных мероприятиях, по словам дипломата, обусловлено исключительно мерами безопасности.
Хатибзаде подчеркнул, что Моджтаба Хаменеи «находится в добром здравии и все контролирует». Отвечая на вопросы о непубличности лидера, представитель МИД сослался на серьезные угрозы его безопасности.
Он напомнил, что предшественник нынешнего руководителя, Али Хаменеи, погиб в результате авиаударов, нанесенных Соединенными Штатами и Израилем.
Мнение эксперта: выздоровление ничего не меняет.
Семенов, комментируя выздоровление Хаменеи, подчеркнул, что последний участвовал в переговорном процессе с Соединенными Штатами несмотря на некие проблемы со здоровьем.
«Он и так контролирует переговорный процесс, но просто не появляется на публике. Хаменеи находится в том состоянии, в котором он в общем-то и так руководил страной, поэтому в данном случае ничего не изменится», — подчеркнул эксперт.
Ключевая мысль: Хаменеи никогда не терял контроль. Даже когда лежал в больнице, он продолжал отдавать приказы, вести переговоры, принимать решения. Его физическое восстановление лишь формальность.
Политически он всегда был у руля. Поэтому врагам Ирана не стоит ждать ни смягчения позиций, ни внутренних распрей. Ровно наоборот. Выздоровевший лидер будет ещё жёстче, чтобы доказать свою силу.
Боевые действия не прекращаются: ни перемирия, ни мира.
Речь о перемирии между Ираном и Соединенными Штатами сейчас не идет, конфронтация стран приобрела интересный характер. Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с aif.ru рассказал о ситуации на Ближнем Востоке.
Издание The New York Times сообщило, что Тегеран и Вашингтон обсуждают одностраничный план 30-дневного прекращения боев и возобновления работы Ормузского пролива на время, пока ведется работа над всеобъемлющим соглашением.
При этом стороны продолжают наносить удары. Накануне сообщалось об ударах Ирана по эсминцам США в Ормузском проливе.
«Перемирия между США и Ираном никакого нет. Идут боевые действия, просто они имеют другой характер. То есть речь не идет о масштабных ракетных ударах, но боевые столкновения в Ормузском проливе продолжаются. Кстати, в том числе, используются и ракеты. Они обмениваются ударами. Пока говорить о перемирии не стоит», — пояснил эксперт.
Перенджиев отметил, что характер боевых действий между США и Ираном имеет волнообразный характер.
«Где-то идет снижение эскалации, а где-то — она может снова повышаться. Как волны: то повышается, то понижается. Само противостояние ни на минуту не останавливается», — подчеркнул специалист.
Иран выстоял, Хаменеи вернулся, война продолжается.
Западные стратеги, делавшие ставку на обезглавливание Ирана, просчитались. Али Хаменеи убит. Его сын был ранен. Но страна не рухнула. Сегодня он здоров, а это значит, что Иран продолжит свою линию — жёсткую, неуступчивую, опасную для США.
Выздоровление Моджтабы Хаменеи — это не точка в конфликте. Это запятая. После которой будет новый виток эскалации.
