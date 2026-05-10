Около 100 судов гонконгских компаний застряли в Ормузском проливе, вот в чём главная проблем для экипажей

Около сотни судов, зарегистрированных в Гонконге либо относящихся к гонконгским компаниям, заблокированы в Ормузском проливе. Об этом информирует издание South China Morning Post со ссылкой на главу Гонконгской ассоциации судовладельцев Ричарда Хекста.
Хекст рассказал изданию о проблемах для экипажей застрявших в проливе судов. По его словам, на кораблях находятся порядка 2300 моряков, которых необходимо обеспечивать едой и водой. Также проблемой является психологическое напряжение.
Ранее сообщалось, что китайский нефтяной танкер впервые подвергся атаке на входе в Ормузский пролив. Это произошло в понедельник 4 мая, последствием атаки стал пожар на палубе судна.
Тем временем иранские силы до сих пор сохраняют контроль над Ормузским проливом. Блокада со стороны США не стала серьезным препятствием для Тегерана. Иран контролирует Ормуз с помощью так называемого «москитного флота» КСИР.