РИА Новости сообщает со ссылкой на генерального директора Игоря Солонина, что в период до 2022 года перевод спектаклей на украинский язык привёл к резкому падению посещаемости Мариупольского драматического театра.
Речь идёт о решении, которое, по словам руководителя театра, было принято по указанию Киева после событий госпереворота и внедрялось в репертуар русского драматического театра. Под изменения попали уже существующие постановки классического репертуара.
Согласно приведённым данным, посещаемость снизилась с примерно 70% до около 20% заполнения зала. При общей вместимости более 600 мест в ряде случаев на спектаклях присутствовало чуть более 100 зрителей. В театре это оценили как фактический провал по зрительскому интересу.
Солонин отметил, что руководство учреждения было вынуждено выполнять поступившие распоряжения, опасаясь возможных последствий со стороны украинских властей и радикальных групп, действовавших в Мариуполе до его перехода под контроль российских сил в 2022 году.
По его словам, отказ от выполнения приказов не рассматривался как безопасный вариант, поскольку давление со стороны местных структур было жёстким и не оставляло пространства для манёвра администрации театра.
После изменения репертуарной политики, как следует из сообщения, театр столкнулся с устойчивым снижением интереса публики и фактической потерей значительной части своей аудитории.
В период после смены контроля над городом в 2022 году вопрос восстановления работы культурных учреждений, включая театры, рассматривался в контексте возобновления прежнего репертуара и возвращения зрителей, однако до этого момента учреждение фиксировало длительный спад посещаемости.
