Проукраинские хакеры перешли к тактике «выжженной земли» в атаках на Россию

Проукраинские хакеры сменили тактику кибератак на российские компании и госструктуры, делая акцент на максимальном уничтожении данных. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщают «Известия».
По данным издания, злоумышленники перешли к тактике «выжженной земли», которая подразумевает уничтожение информации россиян. В последнее время участились случаи применения вирусов-шифровальщиков и вайперов, которые приводят к полной потере данных. Характер кибервойны против России стал более системным, изощренным и разрушительным.
— В текущей обстановке для РФ наиболее заметны атаки со стороны проукраинских и антироссийских настроенных хактивистских групп. Киберпреступные объединения перешли к тактике «выжженной земли»: лидерами среди киберугроз, послуживших причиной нарушения работы бизнеса, стали вирусы-шифровальщики (44 процента) и вайперы (32 процента), полностью уничтожающие данные, — выяснили «Известия».
Такие атаки представляют серьезную угрозу для бизнеса и госструктур РФ, поскольку потеря данных может привести к значительным финансовым и операционным потерям.
17 марта стало известно, что хакер PalachPro взломал уличные, придомовые и скрытые камеры видеонаблюдения на территории всех регионов Украины. Специалист получил доступ к более чем шести тысячам устройств, используемых в режиме реального времени.
Пророссийская хакерская группировка «Кибер Серп» также взломала государственный ключ шифрования и реестр цифровых подписей, используемые всеми ведомствами государственного сектора Украины.