Что подразумевается под "москитным флотом" Ирана: что есть у КСИР против оппонентов

Иранские военные применяют собственную стратегию против оппонентов. КСИР использует «москитный флот» для контроля над Ормузским проливом. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на ряд экспертов.
По данным источников, в «москитный флот» иранцев входят сотни катеров и мини-подводные лодки типа Ghadir. Как пишет газета, некоторые судна КСИР вооружены лишь пулеметами. При этом большая часть катеров имеют ракеты маленького радиуса. В сочетании с внушительным арсеналом ракет и дронов, суда «москитного флота» позволяют Тегерану «поддерживать угрозу». Ее необходимо создавать, чтобы обезопасить Ормузский пролив. Иран не намерен впускать в подконтрольные ему воды врага.
В материале также сказано, что «москитный флот» служит самой активной надводной силой КСИР. Военными используются как дешевые лодки иранского производства, так и более совершенные модели. Сам флот состоит из множества различных судов. Катера обычно находятся в пещерах или других закрытых местах. Они оперативно реагируют на вызовы и прибывают к месту ЧП в Ормузском проливе.
Тем временем энергетический кризис продолжает расти. Конфликт на Ближнем Востоке существенно повлиял на ситуацию с мировыми запасами нефти. Сейчас они приближаются к минимальному значению с 2018 года. Ближневосточный кризис приводит к рекордному сокращению запасов нефти. По данным Bloomberg, на ухудшение энергетической ситуации повлияло ограничение судоходства в Ормузском проливе. Мировые запасы нефти уменьшаются с 1 марта по 25 апреля примерно на 4,8 миллиона баррелей ежедневно.
Конфликт пока не движется к завершению. Американский лидер Дональд Трамп вновь угрожает Ирану. Он опубликовал ряд ИИ-изображений с победой США над Тегераном. Дональд Трамп выложил в Сеть изображения с якобы потопленными иранскими кораблями и сбитыми БПЛА. На одном из фото президент США сравнивает себя с бывшими главами Белого дома и ликует после военных побед в Ормузе.