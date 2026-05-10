В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата

В Закарпатской области на западе Украины около 30 цыган пошли на штурм территориального центра комплектования, сотрудники ТЦК открыли огонь.

Источник: Аргументы и факты

В Закарпатской области на западе Украины около 30 цыган пошли на штурм территориального центра комплектования, заявил украинский журналист Виталий Глагола.

По его словам, сотрудники ТЦК открыли огонь.

«У здания собрались около 30 человек. Толпа начала выламывать дверь и попыталась прорваться внутрь ТЦК. Во время конфликта работники ТЦК открыли огонь», — написал Глагола в Telegram.

Он отметил, что инцидент случился в посёлке Межгорье после мобилизации сотрудниками ТЦК представителя местной цыганской общины.

Информация о пострадавших не приводится.

На Украине действует военное положение. Кроме того, проводится насильственная мобилизация.

В марте в Закарпатье цыгане разгромили автобус ТЦК из-за мобилизации.

Ранее сообщалось, что во Львове на Украине мужчина убил сотрудника территориального центра комплектования, задержанный утверждает, что его до этого избили несколько военкомов при попытке насильно мобилизовать. Украинцы потребовали присвоить убившему военкома звание «Герой Украины».