В Богучанском округе спасатели эвакуировали людей из-за подъема воды в реке Хожо

Спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения работают в деревне Малобелая. Они доставили туда продукты, а также оказали помощь в перевозке через временную переправу. Кроме этого, им пришлось помогать в восстановлении линии электропередач — распилить упавшие деревья и доставить электриков для подключения.