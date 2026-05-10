В Богучанском округе спасатели эвакуировали людей из-за подъема воды в реке Хожо

В Красноярском крае осложнилась паводковая обстановка. 9 мая спасателям Богучанского поисково-спасательного отряда пришлось работать в поселке Октябрьский, где из берегов вышла река Хожо.
Спасатели на лодках обследовали затопленные участки и эвакуировали 6 человек в безопасное место.
В селе Карабула Богучанского округа и селе Александровка Боготольского округа спасатели следят за ситуацией, отслеживая уровень воды в реках, и оказывают помощь жителям.
Спасатели Енисейского поисково-спасательного отделения работают в деревне Малобелая. Они доставили туда продукты, а также оказали помощь в перевозке через временную переправу. Кроме этого, им пришлось помогать в восстановлении линии электропередач — распилить упавшие деревья и доставить электриков для подключения.