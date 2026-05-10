+23 и грозы: синоптик раскрыла главную аномалию погоды в мае

В мае возможны заморозки, когда температура ночью опускается ниже нуля. Особенно опасны они для растений в период цветения и бутонизации, так как могут повредить завязи и точки роста. В средней полосе России такие заморозки часто приходятся на период цветения черёмухи — это явление называют «черёмуховыми холодами». В 2026 году первая волна ожидалась в середине мая, вторая — ближе к концу месяца.