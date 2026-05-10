+23 и грозы: синоптик раскрыла главную аномалию погоды в мае

Майская погода подготовила для жителей Москвы и области еще несколько сюрпризов. В начале следующей недели в Москве ожидаются дожди и, возможно, грозы.
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru рассказала, чего еще ждать.
+23 и грозы.
Синоптик отметила, что температура воздуха на следующей неделе начнет постепенно повышаться.
«В понедельник, 11 мая, ожидаются дожди различной интенсивности. В ночное время при прохождении теплого атмосферного фронта возможна даже грозовая деятельность. Температура воздуха при этом начнет постепенно повышаться. 11 мая, даже при дожде, ожидается +15…+17 градусов», — пояснила специалист.
При этом 10 мая температура воздуха еще останется на прежнем уровне.
«В воскресенье у нас будет без существенных осадков, в дневные часы ожидается +13…+15 градусов. Будет облачно, с редкими прояснениями», — добавила синоптик.
По словам Поздняковой, в начале следующей недели столица окажется в так называемом «тёплом секторе южного циклона».
«На неделе температура воздуха начнет постепенно повышаться. 12 мая существенных осадков не ожидается, кроме того, 12 и 13 числа преобладающая температура будет в пределах +18…+23 градусов. Мы на короткое время попадем в теплый сектор южного циклона. В начале рабочей недели температурный фон приблизится к норме», — подчеркнула синоптик.
Это значит, что после продолжительной прохлады воздух прогреется до комфортных весенних значений. Однако радость от тепла будет недолгой: вместе с ним придут дожди и грозы.
Погодные качели мая.
Май 2026 года характеризуется неустойчивой погодой с резкими перепадами температур, что создаёт ряд опасностей. Основные риски связаны с заморозками, сильными осадками, ветром и грозами. Это не просто капризы природы, а реальная угроза для здоровья, имущества и урожая.
В мае возможны заморозки, когда температура ночью опускается ниже нуля. Особенно опасны они для растений в период цветения и бутонизации, так как могут повредить завязи и точки роста. В средней полосе России такие заморозки часто приходятся на период цветения черёмухи — это явление называют «черёмуховыми холодами». В 2026 году первая волна ожидалась в середине мая, вторая — ближе к концу месяца.
Последствия для сельского хозяйства катастрофичны: гибель теплолюбивых культур (томаты, перцы, огурцы, баклажаны), повреждение плодовых деревьев (абрикосы, персики, черешня), риск неурожая ягод (клубника, смородина). Дачники, которые уже высадили рассаду в открытый грунт, могут потерять всё за одну холодную ночь. Поэтому укрывные материалы — спасательный круг для тех, кто хочет сохранить урожай.
В некоторых регионах прогнозировались обильные дожди, ливни, а в горных районах — лавиноопасность. В центральных регионах и на юге России сухие периоды чередовались с кратковременными, но интенсивными ливнями и грозами. После прохождения грозовых фронтов возможны резкие понижения температуры.
Как пережить непредсказуемый май: советы для всех.
Для дачников и садоводов: следить за прогнозом погоды и предупреждениями МЧС, использовать укрывные материалы для защиты растений, высаживать теплолюбивые культуры после волн заморозков — обычно во второй половине мая в средней полосе, выбирать районированные сорта растений, которые выдерживают местные климатические условия.
Для населения: в случае сильного ветра избегать нахождения рядом с лёгкими конструкциями, рекламными щитами, линиями электропередач и деревьями; во время грозы не пользоваться мобильными телефонами; при штормовом предупреждении оставаться в помещении, подальше от окон.
Погода в мае остаётся непредсказуемой, поэтому важно регулярно сверяться с краткосрочными прогнозами. Москвичам стоит приготовиться к дождливому и ветреному понедельнику, а затем — к краткому, но приятному «апгрейду» до +23 градусов.
Однако расслабляться не стоит: после тёплых дней могут снова вернуться холода, ведь май — это месяц, когда лето и зима борются за власть, и никто не знает, кто победит в этой битве.