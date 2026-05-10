Более 31 тысячи ветеранов и детей войны края получили выплаты к 9 Мая

В Хабаровском крае более 31 тысячи граждан из числа ветеранов и детей военного времени получили единовременные денежные выплаты в честь 81-й годовщины Победы. На реализацию этих мер поддержки из бюджета субъекта было выделено свыше 63 миллионов рублей. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации министерства социальной защиты края, получателями средств стали участники и инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских лагерей и труженики тыла. В настоящее время в регионе зарегистрировано 462 ветерана, в том числе 30 непосредственных участников боевых действий. Помимо денежных выплат, гражданам предоставляется компенсация 50% расходов на услуги ЖКХ, бесплатный проезд по социальным нуждам и субсидии на газификацию жилья в размере до 100 тысяч рублей, сообщает Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
