Более 31 тысячи ветеранов и детей войны края получили выплаты к 9 Мая

По информации министерства социальной защиты края, получателями средств стали участники и инвалиды ВОВ, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских лагерей и труженики тыла. В настоящее время в регионе зарегистрировано 462 ветерана, в том числе 30 непосредственных участников боевых действий. Помимо денежных выплат, гражданам предоставляется компенсация 50% расходов на услуги ЖКХ, бесплатный проезд по социальным нуждам и субсидии на газификацию жилья в размере до 100 тысяч рублей, сообщает Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.