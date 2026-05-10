В Красноярском крае 10 мая резко ухудшится погода

10 мая в регионе ожидаются мощные ветры и осадки.
Как рассказали в КГКУ «Спасатель» со ссылкой на синоптиков, грозы и шквалистый ветер с порывами до 20 м/с обрушатся днём на центральную группу муниципальных образований Красноярского края.
На юге в светлое время суток ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистые усиления ветра — также до 20 м/с.
Спасатели предупреждают: в плохую погоду важно соблюдать меры безопасности!
Напомним, ранее стало известно, что на четырёх реках Красноярского края вода приблизилась к опасным отметкам.