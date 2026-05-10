Названы пиковые дни импульсивных покупок россиян

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пятница и суббота — пиковые дни спонтанных покупок более чем у четверти россиян, а больше всего денег в эти дни уходит на досуг, рестораны и покупки в интернете, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости.
«Согласно данным опроса, наибольшая доля трат приходится на пятницу и субботу. В пятницу совершают самые крупные или незапланированные покупки 28% опрошенных, в субботу — 26%. Чаще всего деньги тратят на досуг, рестораны и онлайн-покупки — на эти категории приходится 42% всех расходов в эти дни», — выяснили аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 60 лет.
Воскресенье оказалось менее затратным днем — траты совершают всего 14% участников опроса, причем в этот день увеличивается доля расходов на продукты и бытовые нужды.
А вот в будни (кроме пятницы) общий уровень расходов заметно ниже: в понедельник траты совершают лишь 8% россиян, во вторник и среду — по 7%, в четверг — 10%. Основными тратами в эти дни являются обязательные платежи и регулярные расходы, транспорт и цифровые товары — на такие нужды уходят средства почти половины опрошенных.
Также россиян отдельно спросили о спонтанных расходах, которые они сами оценивают как срывы, — 32% респондентов сообщили, что чаще всего такие ситуации происходят в пятницу. На втором месте суббота — ее назвали четверть россиян, а на третьем — дни сразу после получения зарплаты (21%).
При этом среди тех, кто получает зарплату дважды в месяц, больше трети отмечают всплеск трат в первые три дня после поступления денег. У получающих зарплату раз в месяц этот показатель выше — 43%.