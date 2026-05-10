Эксперт напомнила о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с 1 августа

Ежегодный перерасчет в сторону увеличения пенсий работающим пенсионерам запланирован на 1 августа. А 1 октября пенсия будет проиндексирована военным пенсионерам. Об этом напомнила профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова.
— С 1 августа 2026 года работающим пенсионерам будет проведен ежегодный перерасчет страховых пенсий, — отметила она.
Что касается военных, то с 1 октября их пенсии сохранятся на уровне 93,59 процента от суммы денежного довольствия с учетом надбавок. Коэффициент индексации, скорее всего, будет скорректирован по фактической инфляции.
Страховые пенсии, в том числе для работающих пенсионеров, уже проиндексировали с 1 января на 7,6 процента. В следующие годы индексация будет проводиться дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля. Перерасчет и индексация — разные механизмы, и августовский перерасчет не влечет никакого ухудшения условий для работающих пенсионеров, передает ТАСС.
Депутат Государственной думы Алексей Говырин ранее сообщил, что в следующем году пенсии в РФ будут повышать по-разному — в зависимости от категории получателей. Страховые пенсии проиндексируют два раза: с 1 февраля — по инфляции, с 1 апреля — с учетом доходов Соцфонда и роста заработных плат. Социальные пенсии повысят только 1 апреля, уточнил парламентарий.