Эксперт напомнила о перерасчете пенсий работающим пенсионерам с 1 августа

Страховые пенсии, в том числе для работающих пенсионеров, уже проиндексировали с 1 января на 7,6 процента. В следующие годы индексация будет проводиться дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля. Перерасчет и индексация — разные механизмы, и августовский перерасчет не влечет никакого ухудшения условий для работающих пенсионеров, передает ТАСС.