В Хабаровске подростки залезли в вентиляционный колодец

Полиция уже выясняет личности тех, кто предпочел подземелье прогулкам на свежем воздухе.

В Хабаровске группа несовершеннолетних решила провести досуг в месте, которое для этого категорически не предназначено. Подростки забрались в вентиляционный колодец в Центральном районе города и, судя по всему, чувствовали себя там вполне комфортно. На замечание прохожего, попытавшегося объяснить, что такое укрытие может быть смертельно опасным, юные экстремалы не отреагировали совершенно.

Информация о происходящем быстро оказалась в социальных сетях, а затем — в полиции. Сотрудники МВД выявили публикацию в ходе мониторинга и незамедлительно начали проверку. Инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 УМВД России по Хабаровску сейчас устанавливают все обстоятельства инцидента и выясняют личности тех, кто предпочел подземелье прогулкам на свежем воздухе.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством. Родителям или законным представителям юных исследователей вентиляции могут быть применены меры профилактического воздействия.

Правоохранители напоминают, что подобные объекты не предназначены для игр и могут представлять серьезную опасность для жизни и здоровья. Вентиляционные шахты, подвалы и коллекторы — не место для детских приключений.