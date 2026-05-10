Финогенова: Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам пройдёт 1 августа

Ранее сообщалось, что максимальная страховая пенсия блогеров превысит 43 тысячи рублей. Такое условие выполнится, если они будут делать взносы в Соцфонд на протяжении 25 лет. По данным экспертов — максимальный взнос в 2026 году составит 572 204 рубля.