Финогенова: Перерасчёт пенсий работающим пенсионерам пройдёт 1 августа

Эксперт пояснила, что осенние изменения коснутся граждан, которые получают средства в рамках государственного пенсионного обеспечения.
«Что касается следующей индексации пенсий, то она произойдёт 1 октября 2026 года и затронет военных пенсионеров. Размер их пенсии сохранится на уровне 93,59% от суммы денежного довольствия с учётом всех надбавок», — приводит слова эксперта ТАСС.
Эксперт добавила — коэффициент индексации, вероятнее всего, увеличат. Его скорректируют по фактической инфляции.
Ранее сообщалось, что максимальная страховая пенсия блогеров превысит 43 тысячи рублей. Такое условие выполнится, если они будут делать взносы в Соцфонд на протяжении 25 лет. По данным экспертов — максимальный взнос в 2026 году составит 572 204 рубля.
