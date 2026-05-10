Более 33 тысяч штрафов получили новосибирцы на Ипподромской за неделю

Председатель РОО «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов направил жалобу в прокуратуру из‑за резкого изменения скоростного режима на улице Ипподромской. По его информации, в конце апреля 2026 года городская администрация без предварительного уведомления снизила разрешённую скорость на магистрали с 80 до 60 км/ч.
За неделю камеры автоматической фиксации нарушений зарегистрировали свыше 33 тысяч случаев превышения скорости. В жалобе Михайлов отмечает, что водители получают через Госуслуги лишь уведомления о штрафах — без протоколов и фотографий, из‑за чего невозможно точно установить место и время нарушения. Сам общественник получил девять таких уведомлений на общую сумму 7 500 рублей, хотя за указанный период не выезжал за пределы города, кроме Болотнинского района.
Ипподромская улица изначально спроектирована как скоростная магистраль с разрешённой скоростью до 80 км/ч и соответствует всем стандартам безопасности — на ней установлены современные пешеходные переходы. Эксперты считают, что оснований для снижения лимита не было.
Ситуация вызвала широкий общественный резонанс, власти не установили предупреждающие знаки и не проинформировали горожан о смене режима движения. По предварительным подсчётам, сумма собранных штрафов может достичь около 18 миллионов рублей.
Правозащитники требуют от прокуратуры отменить все выписанные штрафы, вернуть прежний скоростной режим, установить необходимые дорожные знаки и проверить действия должностных лиц. Представители общественности намерены следить за развитием ситуации, чтобы добиться справедливости для тысяч оштрафованных водителей.